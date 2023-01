Lavoro, clima, scuola e redistribuzione: Elly Schlein a Lecce

E' arrivata in Puglia Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Bagno di folla nel corso del primo incontro, alle 9, con gli studenti, poi l’ingresso in una sala gremita del teatro Koreja di Lecce, dove a introdurre c’è la presidente Loredana Capone che apre citando Carmelo Bene.

Il tour pugliese parte dallo stesso teatro che la settimana scorsa ha accolto Bonaccini. Ma ad accogliere Elly Schlein non sono big e amministratori, bensì una base numerosa e anagraficamente molto varia, con studenti, anziani, famiglie. Ad aprire Loredana Capone, che coordina la mozione in Puglia. Capone saluta Vendola tra gli applausi e Michele Emiliano, tra qualche mugugno.



Pochi i big, molti gli ex come Sergio Blasi ultimo segretario regionale del Pd in arrivo dal Salento. Siamo qui per sovvertire il pronostico, dice scaldando la platea. Ma nel pubblico ci sono anche Giovanni Pellegrino e molti sindaci e associazioni tra cui Arci.

I temi caldi



Prima dell’incontro la deputata ha affrontato tutti i temi caldi. Sull’autonomia: «Calderoli, con una forzatura che ha scavalcato i luoghi del confronto con le Regioni, ha mandato direttamente alla Presidenza del Consiglio un disegno di Legge che dobbiamo rigettare con forza perché è un disegno di Legge che fotografa e perpetra i divari territoriali e le disuguaglianze esistenti e non lo possiamo accettare perché non abbiamo bisogno di dividere ulteriormente questo Paese, semmai abbiamo bisogno di riunificato. Gli abbiamo chiesto di ritirare e di non procedere su questa strada e di far fissare i livelli essenziali di prestazione, che voglio ribadirlo sono diritti essenziali delle persone e non possono essere approvati da Commissioni istituite dal Governo attraverso un Dpcm”.

Segui la diretta

Ritrovare credibilità

«Per ritrovare un'identità forte - ha detto Schlein - abbiamo bisogno di aprirci e ritrovare credibilità con quei mondi che non si sono più sentiti rappresentati in questi anni, come quello del lavoro o del terzo settore o dell' accoglienza o della scuola». «Dobbiamo costruire un ponte - ha aggiunto - tra le migliori energie che il Pd già esprime sui territori. C'è l'esigenza di ritrovare una casa comune e noi siamo qui per fare questo, non per offrire posti ma per provare a costruire insieme un luogo nuovo dove sentirci tutti a casa».



Gli altri appuntamenti

Alle 13.30 a Taranto al ristorante sociale dell'Associazione Art. 21, pranzo sociale con i militanti e le militanti e, a seguire, alle 15.30, dibattito pubblico al circolo Arci di via Mercato Nuovo, con rappresentanti del sindacato e delle associazioni