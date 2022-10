Lavoro, Blu Hotels assume: cerca personale qualificato per la stagione invernale. I colloqui

Alberghi in crisi, ma c'è anche chi assume. Personale qualificato cercasi insomma: il Salento Blu Village, della catena Blu Hotels, ospiterà le selezioni per la ricerca di personale qualificato del settore alberghiero per la stagione invernale 2022-2023. Una controtendenza alla lice delle difficoltà dovute ai rincari che il settore ricettivo e turistico sta attraversando si cerca personale da dislocare nella varie località turistiche invernali.

Cento le figure professionali ricecate che troveranno lavoro in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Abruzzo. La catena di alberghi, presente su tutto il territorio nazionale, sta organizzando una sessione di colloqui in Puglia per selezionare figure professionali per la Stagione Invernale 2022/23 e per Stagione Estiva 2023 per le strutture del gruppo. Si cerca personale qualificato per i reparti Ricevimento - Sala - Bar - Cucina - Housekeeping- SPA, si valutano anche risorse junior da inserire con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito.

Gli incontri si terranno nelle giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, presso il Salento Blu Village a Sant'Isidoro.