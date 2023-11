Lavoro, più di mille posizioni aperte nel Salento. E domani colloqui con le aziende a Tricase

Sono più di mille i posti di lavoro a disposizione di chi è alla ricerca di un impiego tra Lecce e provincia. Lo certifica il 46° Report settimanale delle offerte di lavoro di Arpal, che conta

198 annunci, cui si aggiungono 222 offerte legate al Decreto Flussi, per un totale di 1.151

posizioni aperte in tutto il Salento. La misura del Governo che determina i flussi di ingresso in

Italia di lavoratrici e lavoratori extracomunitari, porta ad un aumento ben visibile delle richieste in

alcuni settori, evidenziati già nel titolo dal riferimento al Decreto.

Inoltre domani, mercoledì 22 novembre, il Centro per l'impiego di Tricase ospita una giornata interamente dedicata alle opportunità occupazionali nel Capo di Leuca. Appuntamento dalle 14, presso il Centro per l’Impiego di Tricase. Si potranno sostenere colloqui di lavoro con importanti aziende del territorio.

Lavoro, i settori con offerte disponibili



Le opportunità questa settimana riguardano diversi settori, con un picco registrato nel settore

Costruzioni, con 400 figure ricercate da varie aziende edili, e in Cultura e Spettacoli, con 330

lavoratori ricercati nei villaggi turistici di Puglia (Torre Dell’Orso, Lido Marini e Taranto) e di altre

regioni d’Italia. Il terzo settore con più opportunità questa settimana è il turismo: 241 posizioni

aperte tra costa ionica, adriatica ed entroterra.

Metalmeccanici, operai e impiegati

Le figure ricercate negli altri settori: 24 nel settore metalmeccanico e industria del legno, 72 nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, 110 nella sanità, 38 nei trasporti e riparazione veicoli, 26 nell’ambito che comprende settori amministrativo, grafico e istruzione. Il settore del commercio registra 58 posizioni, 65 in pulizie e multiservizi. Sono 28, infine, in agricoltura e 15 in telecomunicazioni.

Annunci per persone con disabilità



Sono presenti cinque annunci per otto posizioni aperte destinate a persone con disabilità (ai sensi

dell'articolo 1 della Legge 68/99), oltre a due annunci per due lavoratori iscritti alle "categorie

protette". Aggiornato anche il report “Lavoro e Inclusione”, che contiene tutte le scoperture delle

aziende tenute ad osservare gli obblighi di assunzione in virtù della L.68/99. Sono diverse

opportunità di formazione e lavoro all'estero tramite la Rete Eures.

Il report con tutti gli annunci

Le candidature



Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso

gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15

alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

A Tricase una giornata dedicata alla ricerca di lavoro

Una giornata interamente dedicata alle opportunità occupazionali nel Capo di Leuca. Appuntamento mercoledì 22 novembre, dalle 14, presso il Centro per l’Impiego di Tricase. Si potranno sostenere colloqui di lavoro con importanti aziende del territorio: Sud Salento Srl (calzaturificio) per la ricerca di 20 orlatori; Martinucci Srl (produzione gelati e pasticceria) per selezionare un addetto alla logistica, un manutentore e cinque addetti di produzione; Cravattificio Alba per un operatore cad/cam; Due Erre Srl (azienda tessile) per due operai tessili e un addetto al controllo qualità; Alleanza Assicurazioni per la ricerca di cinque consulenti assicurativi/finanziari con e senza esperienza; Tommasin Srl (produzione di utensileria) per trovare un addetto alle macchine CNC e due addetti al taglio; Specchiamoda Srl (confezionamento abbigliamento) per un addetto alla lavorazione tessile con macchine speciali, due stiratori e due macchinisti; infine, Much More Intrattenimenti (servizi di animazione) per raccogliere candidature di 30 tecnici audio, video, videomapping, luci e dj per villaggi turistici nel Salento e nel resto d’Italia.

E’ possibile prenotare il colloquio compilando il form a questo link.