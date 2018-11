Lavori urgenti al palco, chiude per alcuni mesi il teatro Paisiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecce dovrà fare a meno del teatro Paisiello per alcuni mesi, almeno fino a Pasqua. L'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il teatro di via Palmieri per avviare interventi urgenti di risanamento nella zona del palco. Per questo gli eventi programmati da ora alla primavera salteranno, trasferiti in altri teatri.Si tratta di lavori urgenti, spiegano a Palazzo Carafa, non più rinviabili. Gli uffici del Comune si sono già attivati per il bando di gara