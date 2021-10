Lecce, al via i lavori della tangenziale Est: si parte dallo svincolo Merine-Vernole-Melendugno

Sono cominciati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale e opere correlate al contrasto del dissesto idrogeologico sulla Tangenziale Est di Lecce.

Il calendario dei lavori

Partiti all'altezza dello svincolo per Merine, Vernole e Melendugno, i lavori saranno eseguiti utilizzando il finanziamento del ministero dell'Interno nell'ambito dei contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Cinque milioni in tutto il finanziamento ottenuto grazie agli studi di fattibilità redatti dall'assessorato ai Lavori Pubblici, dei quali un milione sarà utilizzato per il primo lotto riguardante la Tangenziale Est. Altri 5 milioni di euro sono stati ottenuti nell'ambito della Legge di Bilancio 2019, che riguarderanno gli altri quartieri della città e ulteriori 1,860 milioni sono stati ottenuti dalla Regione Puglia con il programma «Strada per strada». In tutto circa 12 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di un ampio e capillare programma di manutenzione delle infrastrutture stradali in tutta la città. I lavori partiti stamattina sulla Tangenziale Est riguarderanno la ricostruzione dei tratti stradali interessati da cedimenti e sfaldamenti della sede bitumata, attraverso ripristino dei cedimenti della fondazione stradale e del piano bitumato, con utilizzo di materiale stabilizzato e conglomerati bituminosi. Oltre al rifacimento dell'asfalto, la ditta incaricata procederà, tra l'altro, alla pulizia e risanamento dei canali di scolo presenti a bordo strada; al rifacimento della segnaletica stradale sui tratti interessati dagli interventi di bitumatura; al ripristino e nuova messa in opera di alcuni tratti di barriere stradali di sicurezza.