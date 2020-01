Chiude per lavori viale XXV Luglio. E sotto l'asfalto “spunta” il basolato: ecco l'anteprima di come sarà in un futuro senza auto

Ultimo aggiornamento: 19:38

Anche domani, come oggi, dalle 7 alle 16.30 viale XXV Luglio - arteria centrale di Lecce - sarà chiusa al traffico per lavori di rifacimento del manto stradale. Programmati in un primo momento per il 13 e il 14 di dicembre, sono stati poi differiti per non intralciare la mobilità nel periodo delle feste natalizie.Il divieto di transito è stabilito dalle 7 alle 16.30, ma le limitazioni saranno estese, se necessario, fino al completamento dei lavori. Le vetture che percorreranno viale De Pietro in entrata dovranno quindi imboccare poi via Cavallotti dalla rotatoria di via Garibaldi.La rimozione del manto stradale preesistente, ormai usurato e pieno di buche, ha restituito ai leccesi a passeggio una immagine insolita e “predittiva”: sotto la colata di bitume, infatti, resiste il vecchio basolato, quasi intatto. E viale XXV Luglio, così, ha regalato ai passanti una vera e propria anteprima di ciò che sarà, quell'arteria, quando l'ex Enel verrà aperto e la strada, finalmente, chiusa al transito veicolare, come da previsioni del piano traffico. Un vero e proprio boulevard, alberato, ampio e lungo, quasi una passerella d'ingresso alla Villa comunale e al centro storico. Non resta che attendere.