Lavori Aqp su via Cavallotti: code e traffico in tilt nelle ore di punta

Cronaca di disagi annunciati. Questa mattina hanno preso il via i lavori dell'Acquedotto Pugliese per il risanamento delle reti fognarie con conseguenti rallentamenti e lunghe code su via Cavallotti soprattutto nelle ore di punta. I lavori, che andranno avanti fino al prossimo 30 agosto, interesseranno via San Francesco D’Assisi e via Cavallotti. Un cantiere a più step, con chiusure temporanee di alcuni tratti delle due vie, necessario ad ammodernare i tronconi della rete fognaria, vecchi di 50 anni e che frequentemente necessitano di interventi di pulizia, manutenzione e riparazione, oltre che soffrire di perdite che comportano rischi ambientali.E per evitare che il caos si raddoppiasse, Sgm ha previsto la modifica dei percorsi delle linee urbane resi necessari in vista della chiusura al traffico di una parte della corsia esterna in direzione Villa Comunale (proveniendo da viale Marconi).Le linee 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32 oltre a quella per Frigole effettueranno alcune deviazioni.Ecco il dettaglio. Linea 21: il tratto via Cavallotti, via Garibaldi, via XXV luglio, viale Lo Re è sostituito da viale Marconi, viale Lo Re (fermata provvisoria altezza Multisala Massimo). Linea 22: il tratto viale Lo Re, viale Otranto, via Cavallotti, viale De Pietro, viale Foscolo è sostituito da viale Lo Re, viale Gallipoli, viale dell’Università, viale Calasso, viale Foscolo. Linea 23: il tratto viale Cavallotti, via Garibaldi, via XXV Luglio, viale Lo Re è sostituito da viale Marconi, viale Lo Re (fermata provvisoria altezza Multisala Massimo). Linea 24: il tratto viale Cavallotti, via Imperatore Adriano, via del mare, via della Libertà, è sostituito da via 95° Reggimento Fanteria, viale Japigia, via della Libertà.Novità anche per la linea 25: il tratto viale Cavallotti, via Imperatore Adriano, via del mare, via della Libertà è sostituito da via 95° R.Fanteria, viale Japigia, via della Libertà. Linea 27: il tratto via Diaz, viale Gallipoli, Stazione, viale Otranto, viale Cavallotti, Viale De Pietro, City Terminal, viale dell’Università, via De Jacobis è sostituito da via Diaz, viale dell’Università, viale Calasso, City Terminal, viale De Pietro, via XXV Luglio, viale Lo Re, viale Gallipoli, Stazione, viale Gallipoli, via De Jacobis. Linea 28: il tratto viale Otranto, via Cavallotti, viale De Pietro, City Terminal è sostituito da viale Gallipoli (rotatoria questura museo), viale Gallipoli, viale dell’Università, viale Calasso, City Terminal. Linea 29: il tratto viale Otranto, viale Cavallotti, viale De Pietro, City Terminal è sostituito da viale Gallipoli, viale dell’Università, viale Calasso, City Terminal. Linea 32: il tratto via Cavallotti, via Imperatore Adriano, via del mare, via della Libertà è sostituito da via 95° R. Fanteria, viale Japigia, via della Libertà; Linea Frigole: il tratto viale Lo Re, viale Otranto, viale Cavallotti, viale De Pietro, viale Foscolo è sostituito da viale Lo Re, viale Gallipoli, viale dell’Università, viale Calasso, viale Foscolo.