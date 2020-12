Lavoro part time da 17 anni, i dipendenti dell'azienda per la raccolta dei rifiuti si incatenano in Comune: «Ora basta, si cambi contratto»

Da ieri mattina quattro dipendenti della Ecotecnica srl impegnati nel cantiere di Vernole sono incatenati sulla scala del Comune e poi in serata hanno occupato la sala consiliare; oggi sono tornati in Municipio. Chiedono l’aumento dell’orario settimanale: alla fine del turno raggiungono la casa comunale e protestano. Sarà così fino alla trasformazione del contratto da part-time a full-time.



Fino a pochi giorni fa nel cantiere di Vernole (che occupa 17 persone) lavorava un operatore ecologico con contratto full-time andato in pensione. Il pensionamento del lavoratore a tempo pieno ha creato legittime aspettative in chi per 17 anni ha dovuto accontentarsi di un contratto part-time: i quattro lavoratori part-time hanno infatti coltivato la speranza che le ore del collega andato in pensione venissero spalmate sui loro contratti per completare l’orario. Aspettativa vana.



Il sit-in è cominciato ieri alla fine del turno e si protrarrà fino alla sottoscrizione definitiva dei contratti individuali dei manifestanti. I quattro operatori ecologici hanno al loro fianco la Fp Cgil di Lecce: “Questi lavoratori, al pari dei loro colleghi hanno diritto ad un lavoro dignitoso e appagante. Senza alcun dispendio di risorse economiche, oggi Ecotecnica ha la possibilità di dare finalmente una risposta alla richiesta di lavoro e giusta retribuzione di quattro famiglie”, spiega Paolo Taurino, segretario provinciale della sigla sindacale. “Abbiamo più volte scritto al Comune ed all’azienda per chiedere la redistribuzione delle ore di lavoro rimaste in economia dopo il pensionamento. Il sindaco di Vernole si è interessato ed avevamo sperato in una conclusione felice della vertenza, invece ancora oggi continuiamo ad assistere al ricorso a personale extra-cantiere, proveniente da altri servizi, per sostituire o integrare la forza lavoro. Per questo motivo con i lavoratori abbiamo deciso di indire un’assemblea permanente sino alla sottoscrizione dei contratti individuali



