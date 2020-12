Latitante leccese arrestato a Barcellona: era ricercato da febbraio

Nella mattinata odierna è stato tratto in arresto, in Spagna a Barcellona, Santo Gagliardi, 55enne di Lecce. L'arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Lecce in collaborazione con la sezione catturandi spagnola. Il Gagliardi, latitante dal febbraio del 2020, si era reso irreperibile in occasione dell'esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere - operazione "Final Blow" della Squadra Mobile della Questura di Lecce.

Domani saranno forniti ulteriori dettagli dell'operazione.

