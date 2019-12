Paura in centro, lastra di vetro si stacca da un balcone e partecipa in strada

Tragedia sfiorata questa mattina in centro, dove una lastra di vetro si è staccata da una finestra precipitando sul marciapiede. È avvenuto all’incrocio tra via Salandra e via Imbriani, vicino al bar Manhattan.

L'appartamento al quinto piano da cui è caduta la lastra si trova su via Imbriani, una delle strate più trafficate di Lecce.

Sul posto è stato subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Dal balcone sono anche state rimosse le altre lastre pericolanti.

