Durante la crisi non ha licenziato o tagliato i salari, ma ha semplicemente investito e, oggi, è diventata la numero uno. Cuore pulsante dell’indotto Fca nel Salento, Lasim spa balza nel limbo del made in Italy con risultati certificati che, tuttavia, il territorio non può sfruttare al meglio perché è incapace di fornire all’azienda le figure qualificate e specializzate di cui necessita e che, racconta l’amministratore Giampiero Fedele, è costretta a cercare al nord. «Qui non c’è specializzazione - dice - e c’è un’Università che non porta gente formata.Il paradosso è tale da frenare le ambizioni territoriali, ma, almeno in parte, anche quelle aziendali tutte protese all’ulteriore consolidamento di un business interamente realizzato in loco che, fin qui, ha prodotto effetti visibili anche dal punto di vista materiale. Due stabilimenti nell’area nord della zona industriale di Lecce-Surbo, per complessivi 35mila metri quadri, distanti poco l’uno dall’altro, a pochi passi da Cnh. Coperta e non coperta, la superficie aziendale misura in tutto 135mila quadri. Oltre 340 sono i dipendenti. Un ufficio anche a Torino e uno stabilimento da poco aperto anche ad Atessa, vicino a Val di Sangro, dove si produce il Ducato, che, però, per ora fa da deposito. Da tre anni Lasim riceve il premio “Industria Felix” come “regina” di Puglia e, solo qualche giorno fa, il settimanale “L’Economia” del Corriere della Sera l’ha inserita nella top ten del made in Italy per rating (“A”) e al 53esimo posto fra le migliori 500 aziende italiane (scelte su una base di 15mila imprese), con un fatturato pari a 80,4 milioni di euro.