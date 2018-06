Lascia la nipotina al parco per andare in sala giochi: nonno denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Lascia la nipotina al parco giochi e se ne va a giocare. La piccola, di soli sette anni, è stata trovata da sola all'interno dei giardinetti del quartiere San Pio, a Lecce. Ad accorgersi che la bambina era senza un adulto che l'accompagnasse è stata una donna, che ha immediatamente avvisato i carabinieri.Una volta intervenuti presso Parco Balsamo, i militari hanno individuato la bimba, che ha raccontato di essere stata affidata al nonno paterno, il quale però non era presente. L'uomo, un leccese del '57, si era infatti allontanato per andare in sala giochi non esitando a lasciare la nipotina tutta sola al parco giochi. La piccola è stata dunque accompagnata dal papà mentre il nonno è stato denunciato per abbandoino di minore.