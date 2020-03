Lancio del telefonino, a Gallipoli i Campionati nazionali

Ultimo aggiornamento: 10:04

Se tra poco più di due settimane, passando da Gallipoli , vi capiterà di vedere qualcuno lanciare nel vuoto un telefonino non pensate sia un folle. O magari, per qualche motivo, semplicemente furibondo. Niente di tutto questo. Cancellate dalla mente di associare la parola lancio a martello, disco o giavellotto: la nuova tendenza è, appunto, un'altra. Ben più bizzarra ed estrosa.Il Lancio del telefonino sbarca a Gallipoli con una tappa, la prima, dell'undicesima edizione del Campionato nazionale che si disputerà all'Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli (promossa dal network alberghiero) per una doppia giornata all'insegna del divertimento. Appuntamento 21 e 22 marzo.Nel novero delle discipline strane si possono menzionare la corsa con la moglie in spalla o il lancio del formaggio, ma se alla fantasia creativa si aggiunge la messa a punto di regolamenti specifici e la presenza di giudici di gara che misurino le prestazioni, ecco che nascono nuove discipline come il lancio del telefonino. A ideare questo sport è stata la Finlandia, paese considerato per molto tempo la terra dei cellulari. Almeno fino a quando il noto brand Nokia non è stato poi sorpassato da altri marchi come Apple e Samsung. Così nella cittadina di Savonlinna, nell'agosto 2000, si è tenuto il primo Campionato mondiale.Con il passare del tempo il Lancio del telefonino ha preso piede in tutta Europa fino a quando, nel 2009, è stato importato in Italia dall'imprenditore comasco Massimo Galeazzilo.Nessuna abilità particolare è richiesta a chi vuole cimentarsi in questo sport stravagante che appassiona giovani e meno giovani accomunati da un tocco di sana competizione e da un rapporto di amore-odio verso un apparecchio tanto indispensabile quanto stressante. Tema principale di questa edizione è la sicurezza sulle strade: l'uso del telefono alla guida, purtroppo, è una delle più frequenti cause di incidente e per tale ragione l'organizzazione Lancio del Telefonino, in collaborazione con Caroli Hotels, si fa promotrice dell'uso di apparecchi auricolari che riducono le distrazioni e lasciano libere le mani.ù«Per quest'anno - spiega proprio l'organizzatore Massimo Galeazzi - sono già programmate due tappe, questa di Gallipoli e la prossima a Riccione a luglio. Altre ne stiamo ancora definendo. Speriamo di riuscire a trasmettere a tutti un messaggio molto importante come quello delle relazioni umane che sono migliori di ore e ore passate dietro ad un telefono».Due sono le categorie di partecipanti: Junior (ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni) e Senior (Uomini e donne dai 21 anni in su). Si avrà a disposizione un solo lancio, con rincorsa libera nella corsia apposita e tiro entro la linea di demarcazione. I telefonini, forniti dall'organizzazione dell'evento, saranno tutti uguali del peso non superiore a 70 grammi. Il lancio può essere effettuato con qualsiasi tecnica, ma solo con le braccia. Il punteggio verrà calcolato con la telemetria utilizzando una specifica apparecchiatura elettronica. Non occorre nessuna iscrizione anticipata (si può effettuare anche su Facebook lancio del telefonino Gallipoli): nella giornata di gara chi vorrà partecipare dovrà semplicemente compilare una cartolina con i propri dati. Tutti potranno dare sfogo alla propria avversione per il cellulare: lanciare il telefonino il più lontano possibile è, ovviamente, il requisito fondamentale per vincere. Al miglior lanciatore in premio un telefonino di ultima generazione: per la serie, esce dalla porta distrutto, ma rientra subito dopo dalla finestra. Il campo avrà una forma di un cono e la lunghezza sarà di circa 60 metri.Il programma: sabato 21 dalle 10 alle 11 le prove, a seguire il via alla gara fino alle 17; domenica 22 dalle 10 alle 16 la fase finale e la premiazione. Si potrà lanciare tre volte per ogni giornata.