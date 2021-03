Lady sindaco, solo il 10% nel Salento «Politica maschilista, ma non cediamo»

Matteo CAIONE

L'altra metà del cielo amministra appena il 10% dei Comuni salentini. I numeri parlano chiaro: soltanto in 10 centri della provincia di Lecce, su un totale di 97 municipi, è una donna ad indossare la fascia tricolore.

Il Salento è ancora molto indietro. La comunità più grande guidata dal gentil sesso è Copertino che già 40 anni fa (un'altra epoca) consegnò il timone di Palazzo di Città ad una donna, Cristina Conchiglia, che fu anche deputata. La città ora è nella mani di Sandrina Schito, unico sindaco, tra l'altro, ad aver fatto il bis. «Tutto si declina al maschile e conquistare postazioni di responsabilità, nelle istituzioni come in ogni ambito, è davvero complicato. È difficile per una donna stare al timone. Anche perché - sottolinea Schito - pure il tempo è maschile, cioè costruito per essere gestito da un uomo. Devi accollarti molte rinunce perché sei madre, moglie, lavoratrice e sindaco passando ogni giorno dalla tua famiglia alla grande famiglia della comunità cittadina».

Schito non ne fa una questione di quote rosa, ma di selezione della classe dirigente: «I cittadini alla fine scelgono la persona al di là del genere. Le quota rosa sono uno degli strumenti utili, ma non quello risolutivo. Nei concorsi pubblici le donne si piazzano sempre più spesso davanti agli uomini perché sono più brave. Nelle elezioni, dove contano i voti e determinate dinamiche, invece no. E c'è ancora molto da fare, soprattutto in politica, per far emergere il valore femminile».

Ad Alessano, dove le donne sono maggioranza sia in giunta che in Consiglio, la fascia tricolore è sulle spalle di Francesca Torsello dal 2016. «Le donne devono lavorare il doppio in un mondo a trazione maschile. E la nostra - commenta Torsello - è una doppia responsabilità: è una battaglia personale, ma anche di genere. Le donne, per una peculiare predisposizione, sono in grado di amministrare la comunità come una famiglia, cioè mettendoci cura e amore. In politica bisogna creare le condizioni perché la parità non sia solo dichiarata ma effettiva, ma non deve esserci regalato nulla. Rispetto allo strapotere maschile più che quote rosa devono essere date pari opportunità. Bisogna lottare per affermarsi con le proprie qualità e non perché si è donne».

Ci sono poi le eccezioni come Bagnolo del Salento e Corigliano d'Otranto. In queste due comunità avere una donna sindaco è ormai una tradizione consolidata con una continuità tutta al femminile che si ripete da quattro mandati e quindi da quasi un ventennio. A Corigliano, dopo l'era di Ada Fiore, il testimone è passato a Dina Manti che è anche consigliera provinciale con delega all'istruzione. «Non è un Comune per uomini», sottolinea Manti, quasi ironicamente, al suo secondo mandato. A Corigliano sono donne anche vicesindaco e presidente del consiglio, come pure la maggioranza di Giunta e Consiglio. «Ho avuto la strada spianata - dice - nel solco di un'esperienza tutta al femminile, ma è anche una questione di credibilità. Le donne hanno questa caratteristica che si traduce in pragmatismo, lo stesso che usano in famiglia e nella cura dei figli: uno spirito di servizio innato che si sposa bene con la politica e le istituzioni e che è il miglior alleato dei cittadini. Le donne, però, devono mettersi in gioco e non avere paura. Sono forti e coraggiose, e per la loro indole naturale si fanno carico dei problemi degli altri. Incarnano la missione della politica».

Staffetta rosa anche a Bagnolo. Di donna in donna: dopo Sonia Mariano, l'attuale sindaco Irene Chilla nel 2019 ha inaugurato il quarto mandato consecutivo a trazione femminile. «Non abbiamo bisogno di luoghi comuni o di celebrazioni che rischiano di rinchiuderci in una nicchia. La donna deve credere in se stessa e non deve precludersi nulla. Mai pensare - dice la Chilla - di non essere all'altezza o di essere inferiori agli uomini, in politica come ovunque. Nelle istituzioni serve un maggiore sforzo di accettazione. Le quote rosa? Sarebbe bello non doverle prevedere, ma sono uno strumento di garanzia per l'accesso alle cariche elettive. Ma più che una legge serve una svolta culturale».

