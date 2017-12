Ladro di scarpe, nuovo colpo sul corso di Lecce: via le borsette in pelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta il ladro, ammesso che si tratti delle stessa persona, non è andato troppo per il sottile e una volta penetrato nel negozio “South”, che si trova su corso Vittorio Emanuele, a Lecce, è fuggito portando via scarpe di tutti i numeri ma anche borsette in pelle. A riprendere un uomo con un grosso zaino all'esterno dell'esercizio, colpito solo due giorni fa da un misterioso malvivente che aveva portato via solo carzature da donna numero 38 , sono state le telecamere dei negozi vicini che ora aiuteranno la Polizia a dare un nome al responsabile.Di fatto, al di là dello strano furto delle scorse ore, resta incredibile il fatto che i ladri abbiano colpito per ben due volte, agendo indisturbati, in uno dei luoghi in assoluto più battuti di Lecce, dove il via vai è pressoché continuo di giorno e fino a sera inoltrata.