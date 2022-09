Ladri nel negozio di abbigliamento: rubano capi per 400 euro. Arrestati

Una coppia di Brindisini è finita in manette per un furto di abbigliamento nel centro commerciale Coin di piazza Mazzini a Lecce. Bottino intorno alle 400 euro.

I due ladri, un uomo e una donna, sabato pomeriggio sono entrati nel grande magazzino, confondendosi tra normali clienti e tra un tentativo di visionare i capi e le prove in camerino, avrebbero sottratto diversi indumenti, disfacendosi anche del tagliandino antitaccheggio.



Ad accorgersi degli strani movimenti una delle responsabili del reparto abbigliamento e un addetto della sicurezza, prontamente intervenuti per verificare i sospetti. La coppia è stata quindi trovata in possesso di capi di abbigliamento per un valore di poco più di 400 euro e di alcuni arnesi antitaccheggio.

Denunciato il furto, sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che espletate le formalità di rito hanno tratto in arresto i due ladri.