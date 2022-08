Ladri in casa nella notte: via con due orologi e gioielli di valore. Bottino da oltre 30mila euro

Colpo grosso in casa di due pensionati a Taurisano. Due rapinatori hanno fatto irruzione in casa e hanno rubato due orologi di valore e altri gioielli e poi sono scappati.

L'irruzione in casa

Notte di terrore a Taurisano, in provincia di Lecce, dove due rapinatoria hanno fatto irruzione nell'abitazione di una coppia salentina, ma residenti in Svizzera, in via Monte Grappa. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 della notte, uno dei due malviventi, l'altro aspettava all'esterno della casa, si è introdotto nell'abitazione e si è diretto verso i comodini dove c’erano due orologi di marca Rolex insieme ad altri gioielli e li ha arraffati. Un bottino del valore di oltre 30mila euro.

I due malcapitati hanno tentato di reagire, ma il rapinatore li ha spinti sul letto e poi è scappato. Il proprietario di casa li ha rincorsi fuori e ha tentato di bloccarli una seconda volta, ma loro in retromarcia dopo aver urtato uno spartitraffico sono fuggiti a grande velocità.

Stando a quanto dichiarato dai proprietari i ladri sarebbero andati a colpo sicuro sapendo che in casa avrebbero trovato monili di valore; forse conoscevano la coppia e le loro abitudini. Intorno all'abitazione della coppia non vi sono presenti telecamere di sorveglianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Taurisano.