Ladri in azione: svaligiata casa di un imprenditore

Hanno aspettato che i proprietari fossero fuori città, per fare razzia di ori e argenteria in casa. È accaduto ieri sera a Maglie, nei pressi del Parco Don Pino Palanga. A farne le spese un imprenditore magliese, titolare della rivendita Valentini Auto. I malviventi sono entrati dal retro, scavalcando il muro di cinta. Entrati nel giardino hanno dovuto proteggersi dai cani con la cuccia di uno di loro.Dopo aver messo a soqquadro la casa, hanno tentato di rubare anche un’auto parcheggiata nella rimessa, ma sono stati messi in fuga dal rientro anticipato dei proprietari. Il bottino è in via di quantificazione, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro. I carabinieri della Scientifica hanno eseguito delle perizie sul posto dopo aver trovato tracce ematiche.