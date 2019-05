Ladri e modaioli: sfondano la vetrina di un negozio con l'auto e rubano solo abiti neri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella notte quattro persone incapucciate e munite di guanti hanno messo a segno un furto al negozio Moda City di Racale. Jeep renegade rubata al centro commerciale di surbo e una station wawon. Con la prima hanno sfondato la vetrina e si sono diretti verso scaffale specifico di una grande firma e rubato solo abiti e capi di colore nero. Si pensa per rivendere tutto in un circuito illegale. 10mila euro il bottino. sono scappati con la renegade, sfondata vetrina in retromarcia