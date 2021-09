Ladri d'auto in trasferta nel Leccese: arrestati due brindisini

I poliziotti della Squadra Mobile di Lecce e di Brindisi, hanno arrestato due uomini entrambi originari di Brindisi, C.S.N. del 2001 e D.M.V. del 1974, perché responsabili di furto di autovetture.

Due furti a Lecce e Porto Cesareo



Il ventenne insieme al complice più anziano, hanno operato nel mese di luglio, spostandosi dalla loro provincia in quella leccese, nelle marine di Porto Cesareo e nel capoluogo, dove sono riusciti a rubare due autovetture, una Fiat 500 a Porto Cesareo e una Fiat Panda a Lecce, il terzo è stato un tentativo di furto di un’altra Fiat 500, che non sono riusciti a portare a segno.

Incastrati dalle telecamere

Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce, visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, presenti nelle zone in cui venivano perpetrati i furti delle autovetture, hanno verificato la presenza dei due uomini, ripresi in tutte le occasioni, anche durante i sopralluoghi effettuati prima di compiere il delitto.

Il presso Tribunale di Lecce al termine delle indagini ha disposto l’ordine di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.