Ladri al poliambulatorio Asl: in fuga con la cassaforte e un bottino di migliaia di euro

Poliambulatorio Asl di Gagliano del Capo svaligiato nottetempo dai ladri, che hanno agito indisturbati vista anche l'assenza di telecamere di videosorveglianza. Il bottino ammonta a qualche migliaia di euro, che erano custoditi in una cassaforte.I malviventi si sono introdotti nel poliambulatorio da una finestra al pian terreno della struttura di via San Vincenzo. Si sono diretti alla cassaforte, riuscendo a sradicarla. Questa mattina, quando i dipendenti hanno raggiunto il poliambulatorio, la scoperta del furto.Sul posto i carabinieri della compagnia di Tricase, che agli ordini del capitano Alessandro Riglietti, stanno ora indagando per risalire ai responsabili del furto.