Ladri a scuola: razzìa di pc nelle aule

Razzìa di pc ed altro materiale informatico nella scuola primaria di Merine, in via Palmieri. I ladri, entrati dopo avere forzato gli infissi sul retro dell'istituto scolastico del polo comprensivo "Cosimo De Giorgi", hanno rubato una decina di notebook, stampanti, scanner ed altri oggetti tecnologici. I malviventi hanno provveduto anche a forzare una piccola cassaforte custodita negli uffici, ripulendola dei pochi spiccioli che conteneva. La scoperta della scorribanda è stata effettuata in mattinata, quando dei fatti sono stati informati i carabinieri. I ladri hanno agito praticamente indisturbati: la scuola primaria è sprovvista di telecamere di sicurezza e l'impianto d'allarme è in disuso da tempo. Al vaglio dei militari i filmati registrati dalle telecamere cittadine installate nei dintorni.