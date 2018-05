La spazzatura di Roma a Cavallino, Poggiardo, Ugento e Foggia. «Ma non a luglio e agosto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavallino, Ugento, Poggiardo e Foggia. Ecco i quattro comuni che ospitano i siti disponibili ad accogliere i rifiuti di Roma. Il dato è emerso oggi durante la riunione in commissione Ambiente del Consiglio regionale della Puglia dall'intervento del commissario Ager, Gianfranco Grandaliano, sulla richiesta avanzata dalla municipalizzata dei rifiuticapitolina per l'attivazione di un accordo temporaneo tra le Regioni Puglia e Lazio che consenta il trattamento delleeccedenze di produzione dei rifiuti. Grandaliano dal punto di vista tecnico ha spiegato che la scelta di Ama è ricaduta sulla Puglia «in virtù di dati Ispra dai quali risulta che la Puglia è l'unica a trattare al 100% i rifiuti indifferenziati».«Disponiamo di 10 impianti la cui capacità - ha aggiunto - è superiore in alcuni casi, soprattutto in seguito all'aumento della raccolta differenziata, alle quantità effettivamente smaltite. Sono 4 i siti in cui potrebbe esserci disponibilità, ma è da escludere - ha sostenuto il commissario - che l'eventuale trasferimento possa avvenire nei mesi di luglio e agosto, dal momento che gli impianti in questione si trovano in località turistiche, che nel periodo estivo vedono incrementare la quantità di rifiuti prodotti».