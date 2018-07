La security imposta a lidi, locali e discoteche: «Così investe la Scu»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dobbiamo usare la testa». Così il clan si prepara a entrare nel mondo della vigilanza in lidi, discoteche e locali della costa gallipolina. Un mondo che consente di ottenere guadagni importanti. Ma soprattutto di far sentire l’alito sul collo degli imprenditori, in qualche modo “convinti”, con le buone o con le cattive, ad affidarsi a persone vicine al clan per la sicurezza dei propri locali. Non è ancora chiaro che grado di coinvolgimento abbiano gli imprenditori in questione: se, cioè, abbiano assunto persone riconducibili al clan per puro caso o se invece siano state in qualche modo spinte a farlo. Va detto, in ogni caso, che per il momento nessuno dei titolari dei locali risulta indagato.I carabinieri del Ros hanno documentato una serie di incontri, avvenuti nel 2016, finalizzati proprio a valutare le modalità di ingresso del clan nell’affare della vigilanza. Alla riunione avevano partecipato il capoclan Vincenzo Rizzo, Davide Quintana e Rodolfo Franco, un pregiudicato gallipolino incaricato di tenere i contatti con i cosiddetti buttafuori e due persone che svolgevano questo tipo di attività. «Dall’ascolto delle conversazioni successive all’incontro - scrive il gip - emergeva che l’argomento dell’incontro aveva riguardato l’organizzazione del servizio di sicurezza ai locali pubblici di Gallipoli per la stagione estiva 2016».La ripartizione dei ruoli appare rigida: mentre i bodyguard erano incaricati di gestire il reperimento di altri buttafuori, il pregiudicato di Gallipoli avrebbe garantito l’intimidazione nei confronti degli imprenditori che non avessero voluto sottostare all’obbligo di assunzione. «Il tutto sotto la supervisione di Vincenzo Rizzo, collaborato da Davide Quintana, referente su Gallipoli, e Rodolfo Franco».Una volta definiti gli aspetti tecnici, la preoccupazione di Quintana è che sia possibile ricondurre tutta l’operazione a lui, e di conseguenza al clan. «Dobbiamo usare la testa», dice mentre parla con il pregiudicato. «Se si viene a sapere che ci sono io direttamente, se vengono a sapere che è roba nostra...». Nell’informativa gli uomini del Ros scrivono: «Effettivamente alcuni gestori confermavano di aver assunto nell’estate 2016 addetti alla sicurezza segnalati» da una delle persone che aveva partecipato a quella riunione, «ricollegando la scelta alla fiducia riposta nei confronti di quest’ultimo».Un lungo elenco. Tra i locali che avrebbero usufruito di persone vicine al clan ci sono le discoteche Praja e Le Cave, il Parco Gondar - tutti a Gallipoli - e il Palarock di Aradeo. Tutti ammettono di aver fatto riferimento all’uomo ritenuto vicino al clan. E di averlo fatto, fino a prova contraria, senza sapere dell’intenzione dell’organizzazione criminale di volersi infiltrare in questo settore dell’economia.Il settore in questione da tempo viene “aggredito” dai clan. Già all’epoca dell’indagine sui clan Padovano e Tornese, in un procedimento del 2013, si era documentata questa tendenza. Un interesse, spiegano gli inquirenti, «di gran lunga facilitato da un palese occultamento delle tracce formali dell’intermediazione, che si fonda solo su un rapporto “fiduciario” con chi di fatto “propone” l’assunzione diretta degli addetti alla security attraverso il ricorso a voucher o contratti temporanei». E in questo modo le organizzazioni criminali hanno la mano libera.