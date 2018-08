Lavori abusivi per ristrutturare il ristorante: locale sequestrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrato un ristorante a Sant'Isidoro, marina di Nardò: i militari della Capitaneria di porto di Gallipoli, con i colleghi dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, hanno effettuato il sequestro di locali e impianti, per un totale di circa 300 metri quadrati, ricadenti nella struttura di un ristorante, interessato da lavori di manutenzione straordinaria. I militari hanno accertato come le opere e gli impianti in corso di realizzazione, ricadenti in un’area demaniale marittima dello Stato, data in concessione e sottoposta a vincolo paesaggistico e all’interno del territorio dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, fossero privi di permesso a costruire e di autorizzazioni demaniali. I locali e gli impianti sono stati posti sotto sequestro penale mentre il titolare della concessione demaniale nonché amministratore dell’attività commerciale è stato deferito alla stessa Autorità Giudiziaria per diverse ipotesi di reato.