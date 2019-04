La ricetta di Fiorella «Economia circolare modello per il futuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riqualificazione ecologica della zona industriale di Lecce. Il candidato sindaco di Sinistra Comune Mario Fiorella interviene sulla situazione critica in cui versa la zona periferica della città.«La zona industriale di Lecce (oggi Sisri, ex Asi) rappresenta un polo dello sviluppo non solo cittadino ma di tutto il Salento», commenta Fiorella. Ma nonostante la presenza di numerose aziende, molte delle quali di eccellenza, l'area presenta evidenti criticità infrastrutturali «ma anche potenzialità di crescita. La nostra proposta riguarda la riqualificazione ecologica della zona industriale attraverso azioni specifiche che ne riducano l'impatto ambientale e ne migliorino la dotazione infrastrutturale, non solo fisica ma anche immateriale».La visione d Sinistra Comune per l'area è quella di «una crescita sostenibile delle nostre aree produttive (a partire dai consorzi ex Asi) che è fondamentale per conciliare sviluppo economico e tutela dei beni ambientali. Per questo scopo è bene agire rapidamente per utilizzare le disponibilità finanziarie previste dal nuovo ciclo di programmazione POR 2014-2020 e Patto per il Sud FSC (pari a circa 50 milioni) per trasformare il consorzio Asi verso il nuovo modello di Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata (Appea)».Una trasformazione che può avvenire, dice Fiorella, «attraverso la collaborazione con le associazioni industriali e con il sindacato, con la camera di commercio e l'Università, sarà possibile utilizzare al meglio queste disponibilità finanziarie».«Consideriamo questo obiettivo essenziale per incidere significativamente sui carichi ambientali della nostra città e del suo contesto allargato (zona industriale, aree rurali, litorale) - prosegue il candidato - Il modello dell'economia circolare è la vera sfida del futuro. Solo per fare alcuni esempi, pensiamo alla diffusione delle energie rinnovabili negli edifici pubblici e privati, a incentivare la ricerca applicata per la riduzione della CO2, alla diffusione della banda larga. Occorre dunque un nuovo Patto per lo sviluppo della città da definirsi con la concertazione sociale e il partenariato istituzionale, adoperandosi per utilizzare le risorse finanziarie disponibili con l'obiettivo di trasformare la zona industriale in volano della sostenibilità economica e della buona occupazione dell'intero territorio».