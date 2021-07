La Questura di Lecce vieta l'allestimento di maxischermi in piazza per la partita di domenica

Niente maxischermi in piazza nel Salento domenica sera per la partita Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Lo ha deciso la Questura di Lecce , sulla base delle restrizioni in fatto di organizzazione di eventi pubblici legate ad un aumento di casi di Covid-19.

Per questa ragione i maxischermi previsti in piazza a Cavallino e Castromediano per domenica 11 luglio in occasione di Italia-Inghilterra non saranno allestiti.