C’è l’apertura della Procura agli stabilimenti balneari finiti sotto sequestro. I gestori del “Bossa Nova” e del “Sun Rise” di Pescoluse (marina di Salve) sono stati autorizzati ad accedere nei lido sequestrati il 21 ed il 18 maggio dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe). Obiettivo: eliminare gli abusi edilizi contestati. Per adeguare le strutture, in sostanza, alle indicazioni fornite dal Comune, dalla Soprintendenza ai beni ambientali e dalla Capitaneria di porto, tenendo conto dei vincoli ambientali ricadenti su quella zona. E l’effetto a cascata potrebbe riguardare anche gli altri lidi sequestrati nelle ultime settimane. Una svolta: la “linea” della Procura che mette insieme tutela dell’ambiente e interessi economici.Ma torniamo a Pescoluse. Le autorizzazioni concesse agli imprenditori salentini Marco Toma (Bossa Nova) e Roberta Musarò (Sun Rise) sono state richieste dagli avvocati difensori Renata Minafra, Riccardo Giannuzzi ed Alessandro Distante. E portano le firme rispettivamente dei pubblici ministeri della Procura di Lecce, Maria Vallefuoco ed Emilio Arnesano. La procedura prevede che gli stessi carabinieri del Noe controllino e visionino i lavori. E che, al termine dell’iter, presentino una relazione ai due magistrati perché valutino se ci siano i presupposti per dissequestrare lo stabilimento balneare. Il via libera finale.Dunque, la stagione estiva 2018 del “Bossa Nova” e del “Sun Rise” non è compromessa. I lavori inizieranno nella giornata odierna. Con l’obiettivo di fare presto. E bene. Ossia, eliminando gli abusi indicati nei decreti di sequestro preventivo convalidati poi dai giudici per le indagini preliminari Vincenzo Brancato ed Alcide Maritati. Per difendersi, per prospettare una diversa interpretazione delle norme e per l’eventuale processo, ci sarà tempo.La priorità non riguarda solo il “Bossa Nova” ed il “Sun Rise”, ma tutti gli altri stabilimenti sequestrati negli ultimi mesi: ripartire. Perché questo settore dell’economia del turismo vive e prospera in un arco di tempo limitato dell’anno solare. E per questo le autorizzazioni concesse dalla Procura interessano - almeno in linea teorica - anche il “Buena Ventura” di Torre Specchia (marina di Vernole), il lido “Spiaggia del Conte” di Torre Lapillo, lo “Zenzero Beach Club & Restaurant” di San Foca e il “Baron Beach” di Torre Dell’Orso.Un fascicolo per ogni stabilimento balneare. E che contiene nel dettaglio tutte le opere realizzate - secondo la Procura e la polizia giudiziaria - non tenendo conto delle limitazioni indicate nelle autorizzazioni e dai vincoli.Nel “Bossa Nova” i carabinieri del Noe hanno trovato difformità nei muretti a secco perimetrali, nelle pavimentazioni e in una scala perché ancorate al suolo con il cemento. Opere che l’imprenditore Toma ha trovato tal quali quando prese in gestione il lido nel 2010. Non si pose il problema se fossero abusive o meno, anche perché non sono state mai contestate nei vari controlli a cui lo stabilimento è stato sottoposto durante la sua gestione. Nel “Sun Rise” è stata contestata la pavimentazione realizzata con le chianche.