La pioggia svela il segreto: una discarica nascosta nel terreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUGLIE - Brutta sorpresa per gli abitanti del comune salentino: l'acqua abbondante scopre una discarica abusiva occultata nel sottosuolo. La discarica si trova in zona "Mazzuchi" a Tuglie ed è stata sequestrata nelle scorse ore da parte dei carabinieri della stazione di Sannicola e del Noe. La scoperta è stata effettuata dopo le recenti piogge: l'acqua ha infatti fatto crollare il muro di recinzione di una piazzetta che si estende per 2700 mq facendo intravedere nel sottosuolo la presenza di rifiuti pericolosi e non.Sono stati i residenti del posto a lanciare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine. Per il momento i militari del nucleo operativo ecologico hanno verificato la presenza di materiale di risulta edile, fusti in alluminio e residui di costruzioni. L'area è stata interamente sequestrata.