«La meraviglia di essere a casa». Negramaro, doppia tappa al Politeama di Lecce

«La meraviglia di essere a casa, in un posto magico e unico come il Politeama Greco di Lecce. Due lune pienissime di voi». Il saluto postato sui social da Giuliano Sangiorgi tradisce tutta l'emozione di ritrovare il pubblico in un'atmosfera intima come quella dei teatri, dove sembra quasi di potersi guardare negli occhi. A Lecce, l'emozione è doppia, perché in quel pubblico, tra le migliaia di fan, ci sono anche gli amici di sempre e i familiari.

E' finalmente approdato anche a "casa" il tour europeo dei Negramaro, l'Unplugged European tour che questa sera e domani fa tappa al Politeama Greco di Lecce e poi a Bari l'1 e il 3 novembre. Un viaggio lunghissimo, questo concerto, una celebrazione per i vent'anni di vita e di successi della band che ha vinto tutto.

A parlarne è lo stesso Giuliano Sangiorgi.