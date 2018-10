La mamma in coma, lei cede e tenta il suicidio con l'acido muriatico. E' grave al "Fazzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma in coma da un anno e mezzo, lei non ce la fa a sopportare e tenta il suicidio ingerendo dell'acido muriatico. E' ricoverata al "Vito Fazzi" di Lecce una giovane donna salentina che ha tentato di togliersi la vita. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici sperano di poterle salvare la vita. Gli ultimi esami radiologici stanno evidenziando di volta in volta un quadro clinico migliorativo e nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposta ad un intervento chirurgico da parte dell'equipe diretta dal dottor Marcello Spampinato, primario di Chirurgia Generale al “Fazzi”. La ragazza ha sempre condotto una vita normale, nonostante da un anno e mezzo la madre sia in coma. Forse un cedimento, una reazione emotiva davanti a un dramma difficile da immaginare hanno generato in lei la decisione di farla finita. Ora, però, familiari e medici, sperano di poterle restituire il sorriso e la viglia di vivere.