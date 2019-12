La lite degenra, sparo nel parcheggio del negozio

Un colpo secco esploso attorno alle 17 nel parcheggio di un negozio gestito da commercianti cinesi a Castrignano de' Greci. C'è probabilmente una lite tra due cittadini italiani all'origine dello sparo che fortunatamente non ha causato feriti ma solo tanta paura in un pomeriggio dedicato allo shopping natalizio.



I contorni della vicenda sono piuttosto fumosi e spetterà agli uomini del Norm della Compagnia di Maglie chiarire l'accaduto: per il momento di certo c'è solo l'esplosione di un colpo, ma non si sa neppure se si tratta di una pistola vera o a salve. A chiamare i carabinieri sono stati i presenti che si sono accorti di quanto avvenuto. I militari hanno avviato le indagini ascoltando anche il presunto destinatario del colpo. Si cerca la persona che avrebbe sparato. Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA