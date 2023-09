La lite degenera: marito accoltella la moglie alla schiena

Lite in famiglia rischia di finire in tragedia: marito accoltella la moglie, procurandole per fortuna solo ferite superficiali. Ieri sera intorno alle 22 a Sternatia, un litigio in casa tra marito e moglie è degenerato, con la donna ferita alla schiena e costretta a farsi curare in ospedale.

Accoltella la moglie alla schiena

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Soleto, intervenuti per i rilievi, un 61enne, pare in cura per problemi mentali, avrebbe accoltellato la moglie alla schiena. Per fortuna il fendente ha causato solo una ferita superficiale. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato la donna e disposta il ricovero in ospedale. Ai carabinieri il compito di far luce sull'episodio.