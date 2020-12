La Leucemia? Uccideva già 1500 anni fa. L'importante scoperta nelle ossa ritrovate a Vaste

Un’importante collaborazione tra l’ospedale “Papardo” e l’Università del Salento ha permesso di risalire alla possibile causa della morte di un uomo vissuto circa 1500 anni fa nell'antica città messapica di Vaste, nel Salento. L'importante scoperta paleopatologica è avvenuta nell’ambito dell’attività di ricerca archeologica svolta dall’Università del Salento presso il cimitero tardo antico della frazione di Poggiardo, sotto la direzione scientifica del professor Giovanni Mastronuzzi. Il sito archeologico, che comprende una chiesa e un vasto cimitero databile tra il IV e il VI sec. d.C., ha restituito numerosi materiali archeologici di pregio e i resti umani di circa 400 scheletri.

Il periodo è succesivo a quello dell'antica Basta, fiorente città messapica poi distrutta in epoca romana e soppiantata da nuovi insediamenti.

La dottoressa Giorgia Tulumello dell’Università del Salento, osteoarcheologa messinese, è stata incaricata di effettuare l’analisi antropologica dei resti scheletrici rinvenuti nell’area cimiteriale. I dati raccolti mostrerebbero una popolazione composta da numerosi adulti e bambini, longeva e in buono stato di salute, come testimoniato dalla scarsa presenza di indicatori di stress scheletrici e dentari.

Le analisi antropologiche dello scheletro sono state condotte in collaborazione con la dottoressa Giulia Riccomi, osteoarcheologa della divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa. Lo studio ha permesso di individuare le tracce paleopatologiche visibili su un individuo recuperato e, ad uno studio approfondito, è stato possibile identificare i segni di una neoplasia maligna, riferibile probabilmente ad una forma di leucemia.

Lo scheletro, che appartiene ad un maschio adulto di circa 40-50 anni, presentava numerose piccolissime aree di lesioni puramente osteolitiche sulla superficie ossea (c. 1-3 mm) diffuse principalmente presso vertebre, coste, cinto scapolare ed zona metafisaria delle ossa lunghe. La possibile diagnosi di leucemia, piuttosto difficile nei resti scheletrici, è stata effettuata macroscopicamente. L’analisi istologica del tessuto osseo effettuata della dottoressa Marisa Falduto, Anatomopatologa della UOSD di Anatomia Patologica dell’Ospedale Papardo di Messina (dipartimento di Oncoematologia), nonché competente conoscitrice dell’emolinfopatologia, coadiuvata nella parte tecnica dalla dottoressa Ivana G. Verboso è stata di grande importanza per aiutare nella diagnosi. Tale studio, infatti, è stato decisivo per chiarire l’origine patologica delle microscopiche erosioni, ed escludere quindi che fossero causate da agenti post-deposizionali. Inoltre, l’analisi al microscopio elettronico (SEM), effettuato dalla professoressa Alessandra Genga e dalla dottoressa Tiziana Siciliano dell’Università del Salento, ha costituito un contributo prezioso per la diagnosi effettuata in team.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA