La gestione di aree verdi e parcheggi in cambio dei voti: indagato anche un sindaco

Maxi operazione dei carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia questa mattina. Fra i trentasette indagati - alcuni dei quali agli arresti, in carcere o ai domiciliari - figura anche il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli.Secondo gli investigatori, il gruppo mafioso - costituito da molti giovanissimi, leve emergenti della criminalità organizzata - avrebbe dimostrato la capacità di infiltrarsi nel tessuto politico e amministrativo locale. E, in particolare, avrebbe tessuto una relazione di reciproco favore con il sindaco Stefanelli, che è anche consigliere provinciale eletto nella compagine che fa riferimento al primo cittadino di Nardò, Pippi Mellone (del tutto estraneo a questa indagine e all'operazione dei carabinieri, ndr).Stefanelli, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, avrebbe promesso agli appartenenti al sodalizio criminale l'aggiudicazione di vari appalti pubblici, dalla gestione del parco comunale "La Favorita" a quella del chiosco bar che si trova proprio nell'area verde del comune. Non solo. Il primo cittadino avrebbe garantito anche l'affidamento dei parcheggi comunali, impegnandosi in prima persona - spiegano gli investigatori - a superare gli ostacoli burocratici e amministrativi legati alle aggiudicazioni e ottenendo, come favore, il sostegno del clan nelle varie competizioni elettorali che lo vedevano interessato.