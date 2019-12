«La Fiera di Santa Lucia è morta», la rabbia degli artigiani

LECCE - Un manifesto funebre posto alle porte del Castello Carlo V annuncia la morte della Fiera di Santa Lucia. Ad affiggerlo sono stati alcuni degli espositori, che oggi vedranno chiudere la storica esposizione dedicata al presepe tradizionale e all'artigianato salentini con un numero di visitatori al minimo storico.

Il motivo? Secondo Dario De Micheli, uno dei più attivi tra gli artigiani, la mancata propmozione dell'evento da parte dell'amministrazione comunale leccese, cui già lo scorso anno erano stati mandati chiari sos da parte dei commercianti.



«Nonostante gli impegni, anche quest'anno il bando è stato fatto dieci giorni prima della fiera, impedendo ai nuovi di acedervi. Ma la cosa peggiore - spiega De Micheli - è che nessuno ha saputo che la fiera si stava tenendo. Quello fuori dal castello è stato l'unico manifesto nell'intera provincia, non c'è stata alcuna campagna pubblicitaria né di promozione».



Gli srtigiani sono mortificati, i numeri di quest'anno sarebbero calati ancora rispetto al 2018, facendo di fatto scomparire una delle tradizioni più antche della città, che negli anni passati attirava persino visitatori da Bari e dalla Calabria, grazie all'accordo programmato per tempo con i tour operator. Uno smacco, insomma, per i circa 70 espositori salentini che aspettano tutto l'anno l'appuntamento con la Fiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA