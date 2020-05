Omicidio a Maglie, chiesti 16 anni ed 8 mesi di reclusione

Chiesta la condanna a 16 anni e 4 mesi di reclusione per Simone Paiano, 26 anni, accusato e reoconfesso di aver ucciso con un colpo di pistola alla gola il 25enne Mattia Capocelli nella notte fra il 24 ed il 25 aprile dell'anno scorso nella loro Maglie. La richiesta è arrivata questa mattina dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, nel corso del processo con rito abbreviato svoltosi davanti al giudice per l'udeinza preliminare Marcello Rizzo.



Il magistrato titolare dell'inchiesta condotta con i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Maglie, ha invocato la pena di 14 anni ed 8 mesi per l'accusa di omicidio volontario aggravato dai motivi futili ed abietti, ossia la gestione dello spaccio di cocaina sulla piazza di Maglie che avrebbe posto Paiano in contrasto con Mattia Capocelli una volta volta tornato libero (il 17 aprile) dopo avere scontato una condanna per la stessa tipologia di reato. Due anni e 60mila euro di multa, per il porto e la detenzione della pistola calibro 6.35 usata per il delitto.



La requisitoria ha riguardato anche il gruppo che quella notte bloccò Andrea Paiano, per costringere il fratello al confronto con Capocelli: due anni e dieci mesi sono statio chiesti per le accuse di sequestro di persona e lesioni per Salvatore Maraschio, 26 anni, di Maglie; Marco Cananiello, 22 anni, di Maglie; ed Andrea Marsella, 28 anni, di Maglie. Assoluzione perché il fatto non sussiste" per Giorgio Rausa, 25 anni, di Scorrano. Dieci mesi per Domenico Tunno, 32 anni, di Maglie.



Un milione di euro di risarcimento danni sono statio chiesti dall'avvopcato Alberto Corvaglia per i genitori di Mattina Capocelli. Cinquecentomila euro per il fratello ed il nipote, la richiesta dell''avvocato Arcangelo Corvaglia.



Si torna in aula il 9 giugno per le arringhe difensive degli avvocati Dimitri Conte, Amilcarte Tana, Luigi Corvaglia, Vincenzo e Mario Blandolino, Giuseppe Presice, Simone Viva e Antonio Candido. Seguirà la sentenza.



Pierluigi Esposito, 30 anni, di Maglie, gestore della rivendita di panini e bibite davanti alla quale si consumò la tragedia, ha scelto il rito ordinario per difendersi dall'accusa di favoreggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA