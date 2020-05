Da Nardò a Gallipoli con 2 spinelli ed in casa mezzo chilo di marijuana: arrestato

Da Nardò a Lido Conchiglie di Gallipoli con in macchina due spinelli. Ed a casa mezzo chilo di marijuana ben conservato: in otto barattoli di vetro con coperchio a vite. Una scorta di erbe medicinali? No, di erbe con effetto stupefacene. E per questo il neretino Luigi Alemanno, 53 anni è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli e condotto a Lecce nel carcere di Borgo San Nicola.



E' successo tutto nel primo pomeriggio di oggi, quando i poliziotti impegnati nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus, hanno notato un uomo fermo nella sua macchina. Si godeva il panorama? No, troppo gaurdingo, come se stesse aspettando qualcuno. Insomma, un atteggiamento sospetto.



Una volta controllato ed identificato, i poliziotti hanno verificato attraverso i sistemi informatici che quest'uomo avesse avuto problemi con la giustixzia per produzione spaccio di droga. E subito dopo sono spuntati due spinelli.



Insospettiti, anche dalla circostanza che non abbia saputo giustificare la presenza a “Lido Conchiglie”, i poliziotti hanno voluto vederci chiaro. E per questo hanno raggiunto la sua casa di Nardò per effettuare una perquisizione.



Hanno così trovato e sequestrato circa 500 grammi di marijuana, suddivisa in otto barattoli di vetro; un bilancino di precisione; una pianta di marijuana alta circa 80 centimetri; ed infine 535 euro in contanti, provento dell’attività illecita.











L’uomo, già condannato per precedenti specifici, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.



Lo stesso è stato anche sanzionato per violazione delle norme anti-contagio e contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada poiché privo di patente di guida, perché scaduta sin dal 2013 e mai rinnovata. © RIPRODUZIONE RISERVATA