La denuncia: «Sette punti di sutura per aver difeso un cane»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette punti di sutura sulla fronte per aver preso le difese di un cane chiuso in una gabbia.La brutta avventura in cui è incappato un giovane di 26 anni, Giacinto Damiano (Giaci Estop, su Facebook) in vacanza nel Salento, da qualche ora sta letteralmente facendo il giro del web. Il suo post in cui racconta nei dettagli quello che gli sarebbe successo qualche giorno fa a Nardò, presso un noto bar-supermarket nei pressi delle marine neritine, è diventato virale, scatenando le proteste e l’indignazione di molti, in tutta Italia.Il giovane, che pare essere un animalista convinto, mercoledì, mentre va a fare la spesa al supermercato, dove va di solito a comprare i panini prima di andare in spiaggia, nota nel parcheggio di fronte allo stesso supermercato, “una baracca fatiscente di ferro arrugginito” con all'interno un cane pitbull, che descrive richiuso in condizioni igieniche pessime, tra feci e “pezzi di vetro, con acqua sporca piena di insetti e crocchette contaminate da formiche” e che si lamenta. Decide di fare qualcosa per quel cane e si informa. Chiama la protezioni animali che gli dice di chiamare i vigili urbani. E così fa. Dalla Polizia locale, il giovane dice di aver ricevuto risposte vaghe e comunque, nessun intervento. Riesce però a scoprire che il proprietario del parcheggio è lo stesso del supermercato. Con lui protesta per le condizioni del cane e il proprietario gli promette di provvedere subito. Ma il giorni dopo Giacinto torna al supermercato per comprare i soliti panini per la spiaggia, controlla e trova il pitbull sempre nelle stesse condizioni. Chiama di nuovo la Polizia municipale, chiede di nuovo un intervento che non avviene e decide quindi di tornare a parlare con il proprietario. Il risultato, stando al racconto e alla successiva denuncia sporta alla Polizia, è che viene avvicinato da due individui che prima lo aggrediscono verbalmente, poi tentano di aggredirlo fisicamente e infine, non riuscendoci, cominciano a lanciargli contro delle bottiglie di vetro, colpendolo e procurandogli una ferita sulla fronte, appena sopra il sopracciglio, poi curata con 7 punti di sutura al pronto soccorso.Il giovane ha denunciato tutto presso il commissariato di Polizia di Nardò e poi ha deciso di raccontare tutta la storia in un post sulla sua pagina Facebook (pubblicando anche foto e video), in cui non risparmia considerazioni e giudizi negativi nei confronti della Polizia municipale di Nardò.Va detto che, a quanto è dato sapere, la stessa Polizia municipale, diversi giorni prima del fatto, era già intervenuta, insieme alla Guardie zoofile, a seguito di una segnalazione, per controllare le condizioni in cui veniva tenuto il cane, non riscontrando violazioni delle norme.Centinaia i commenti al post di Giacinto Damiano, con attestati di stima e solidarietà e qualcuno anche con giudizi superficiali e negativi su Nardò e i neritini.