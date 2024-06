Doppia vincita in Puglia grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 11 giugno, come riporta Agipronews, vinti 20mila a Taurisano, in provincia di Lecce, grazie a un “9” in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 10mila euro ad Andria (BT).

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.