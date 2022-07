La dea bendata bacia la Puglia: doppia vincita da 120mila euro

Puglia protagonista grazie al 10eLotto che ha distribuito nelle ultime ore due vincite per un totale di ben 120mila euro.

Dea Bendata a Galatone e Maruggio





Come riporta Agipronews, la più alta vincita è arrivata a Galatone, in provincia di Lecce, dove un fortunato quanto anonimo giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

APPROFONDIMENTI LA VINCITA Manduria baciata dal Lotto: vinti 124mila euro CONCORSI FORTUNATI Lotto e 10eLotto, la Puglia fortunata: vincite dal Salento a Bari BARI Lotto fortunato a Bari: gioca due euro e ne vince 62mila. Centomila a... STORNARA Lotto, colpo da 216mila euro a Stornara: è nella Top 10 del... GIOCHI Puglia fortunata, quattro vincite al Lotto nelle ultime 24 ore:...

Non è andata male nemmeno al giocatore di Maruggio, in provincia di Taranto, che invece ha realizzato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.