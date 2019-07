© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frasi colorite in dialetto magliese nella pagina di Wikipedia dedicata al gemellaggio di Rumilly con Maglie. Per questo il sindaco Ernesto Toma, ha deciso di presentare una diffida all’enciclopedia online e una denuncia alla Polizia Postale.Forse un atto goliardico che però non è piaciuto all’amministrazione. Nella pagina di Rumilly infatti si poteva leggere: «In segno stima e reciproco rispetto Rumilly dal 2018 ha adottato frasi molto comuni nel linguaggio magliese quali “cu te squaja a grandine”, “cu cachi tostu”, “anatra e vane allu Falconieri”». La pagina dopo qualche ora è stata riportata alla normalità.