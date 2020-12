Lecce, arriva Bill, la Biblioteca della Legalità

Da oggi Lecce si arricchisce di una nuova speciale biblioteca dedicata alla legalità con testi tematici per bambini, ragazzi e adulti. Centinaia di volumi che potranno essere presi in prestito, letti e restituiti e che troveranno posto al Crocevia, il centro culturale di Borgo Pace.

Il nuovo presidio si chiama BILL - Biblioteca della Legalità di Crocevia, un progetto vincitore del bando Orizzonti Solidali di Fondazione Megamark, presente anche in altre città e nato a partire dall'esperienza di Ibby Italia, un'organizzazione internazionale no-profit, fondata nel 1953, con lo scopo di facilitare l'incontro tra libri, bambini e bambine e ragazzi e ragazze.

La prima Biblioteca della Legalità è stata istituita in provincia di Pesaro e Urbino, a Isola del Piano, in un bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi fanno parte della rete altre simili iniziative sorte ad Alessandria, Ancona, Alta Valle del Reno, Latina, Mantova, Padova, Roma e Verona. Tutte hanno acquistato i titoli indicati dal progetto di Ibby, creando una rete che interconnettesse le varie esperienze e prevedesse momenti di condivisione e di formazione. La formazione coinvolge adulti, insegnanti, genitori, bibliotecari, librai e operatori sui temi della legalità democratica, giustizia e cittadinanza attiva, mentre la bibliografia circolante per bambini e ragazzi con libri selezionati e scelti sugli stessi argomenti supporta scuole, mondo associativo e istituzioni nel compito dell'educazione alla responsabilità.

Ultima in ordine di tempo a entrare in questa rete è la Biblioteca della Legalità di Lecce, nella nuova sede di Crocevia in via Dorso, dove ha trovato posto un fondo di centinai di libri. Il percorso di legalità attiva, che è stato immaginato, ha concorso alla costruzione di una biblioteca speciale e democratica, che unisce letture e senso civico, libri e giustizia mediante l'istituzione di uno spazio stabile che si costituisce come sede e punto di riferimento di un incubatore su tutto quello che riguarda questo tema e di spazi mobili, intesi come attività, incontri, workshop, eventi e laboratori creativi che danno vita a una visione della lettura e della legalità interattiva, in cui i libri sono lo strumento più potente per apprendere storie e per esercitare la democrazia e l'empatia.

L'inaugurazione della biblioteca è in programma questa mattina alle 12 con un appuntamento on line sulle pagine Facebook di Camera a Sud e Crocevia. Sono previsti gli interventi di Carlo Salvemini (sindaco di Lecce), Raffaele Bruno (Libera Lecce), Silvana Sola (responsabile del progetto BILL di Ibby Italia), Giovanni Pomarico e Daniela Balducci (Fondazione Megamark). Introduce e modera Matteo Pagliara, presidente di Camera a Sud, l'associazione che gestisce Crocevia.

L'appuntamento virtuale sarà anche un'occasione per discutere e approfondire il tema della promozione della cultura della legalità e della lettura come requisito fondamentale per la costruzione di una comunità attiva e consapevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA