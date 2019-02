L'ultimo saluto al mister Renna tra commozione e ricordi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha riunito tutti gli amici per l’ultima volta nel cuore della sua Lecce, nella Chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio.Mimino Renna se n’è andato in punta di piedi e non poteva essere altrimenti per un uomo che era amato e apprezzato per la sua grande umiltà, per la sua infinità disponibilità nei confronti di tutti. Proprio come ha ricordato don Simone Renna, nipote del compianto Mimino, che ha celebrato il rito funebre coadiuvato da don Antonio Murrone, da fra Paolo e dal diacono. Il mister, ritenuto una delel figure più eleganti del calcio italiano, si era spento ieri dopo un malore.«Un uomo che nel corso della sua vita si era dedicato anima e corpo agli altri al punto da essere considerato da tutti un Maestro di calcio e soprattutto di vita - ha detto il sacerdore -. Una figura tanto apprezzata in passato e che purtroppo non esiste più nel mondo del calcio. Ecco, bisognerebbe tornare a investire sui piccoli ed essere per loro dei Maestri».