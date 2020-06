L'ultimo giorno di scuola tra video e abbracci virtuali

La città diventa una grande scuola diffusa: oggi alle 13.30, gli squilli delle campanelle di tutti gli istituti cittadini si propagheranno all'unisono nell'etere, per dirsi arrivederci all'anno prossimo ai tempi del coronavirus. E anche gli altoparlanti risuoneranno festosi in piazza Sant'Oronzo. «È stato un anno scolastico particolarmente complesso dichiara l'assessore alla Pubblica istruzione, Fabiana Cicirillo sia per i docenti, sia per gli studenti. A causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo sperimentato con fatica una nuova scuola, fatta di didattica online e lezioni virtuali che hanno permesso agli alunni di portare a termine l'anno in sicurezza. Il suono simbolico della campanella, che nasce da una proposta di Lecce Città Pubblica, che ringrazio, vuole essere un incoraggiamento per il futuro, un futuro carico di speranza, quella di tornare a vivere la scuola come luogo di formazione, socializzazione, di relazioni».

Alla scuola media Ascanio Grandi, l'appuntamento virtuale è su Facebook alle 12: «Subito dopo il mio saluto personale spiega la dirigente scolastica, Maria Rosaria Manca ci sarà una sorpresa per gli studenti da parte dei docenti di strumento musicale. Posso solo dire che la scelta non è stata casuale e che vogliamo lanciare il messaggio che, nonostante tutto, non possiamo fare a meno di credere che ci sia tanta bellezza intorno a noi. Una sorpresa ci sarà anche per i ragazzi delle terze: troveremo un modo per farli entrare nel cortile della scuola e per farei la foto con tanto di mascherina». Anche la scuola secondaria di II Grado A. Galateo saluterà gli alunni via Facebook: l'appuntamento è alle 11. «Trasmetteremo un video racconta il preside, Raffaele Lattante con i momenti più significativi dell'anno, che riguarderanno le attività dei ragazzi in presenza e a distanza».

E c'è chi dopo mesi si potrà riguardare negli occhi. Gli studenti di quinta elementare delle scuole primarie De Amicis e San Domenico Savio, stamattina, ritroveranno i loro compagni e le loro maestre per un saluto. Sfruttando gli spazi esterni (Corte Conte Accardo per il De Amicis e l'atrio del San Domenico Savio) e rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza, verrà data la possibilità ai bambini che, a settembre, passeranno alle medie di rivedere ancora una volta amici e professori che li hanno accompagnati per il loro primo vero corso di studi.



«La richiesta di questa iniziativa spiega la dirigente del II Circolo Addolorata Zingarello ci è arrivata dai genitori e, visto che ora la situazione generale è più accettabile, abbiamo deciso di accoglierla. I bambini accompagnati da un genitore saranno tutti distanziati e io con le insegnanti faremo un saluto in modo tale che possano avere almeno questo ricordo. Abbiamo deciso di privilegiare le classi uscent: gli altri bambini avranno modo di ritrovarsi con compagni e maestre il prossimo anno».E anche nell'hinterland prof e presidi non hanno voluto perdere l'occasione di salutare i propri alunni: sul sito ufficiale dell'Istituto comprensivo De Giorgi di Lizzanello oggi sarà pubblicato un video in cui le maestre e le docenti reciteranno poesie, canteranno e suoneranno canzoni per gli alunni. «Ci siamo messi tutti in gioco e abbiamo prodotto un video homemade autoironico, per arrivare con leggerezza al cuore di tutti e per mandare il nostro arrivederci spiega la dirigente, Maria Assunta Corsini . Inoltre, pubblicherò anche il saggio di pianoforte con un mio saluto».Anche a Carmiano la campanella suonerà in rete. Gli oltre 1200 alunni del comprensivo Zimbalo, guidato dalla dirigente scolastica Paola Alemanno, si collegheranno dalle 10 sulla pagina Facebook della scuola per ricevere da docenti e dirigente un abbraccio virtuale di fine anno. Virtuale sarà anche il gelato condiviso da insegnanti e alunni delle quinte elementari del Polo 1 di Veglie, mentre al comprensivo Vittorio Bodini di Monteroni e Arnesano, la dirigente scolastica Lory Natale invierà a scolari e famiglie un messaggio sul registro elettronico. A Copertino invece dopo aver provveduto ai saluti di rito durante l'ultima settimana di didattica a distanza, il comprensivo Polo 3 guidato dalla professoressa Eleonora Giuri, proseguirà l'attività laboratoriale con la realizzazione del video musicale Tra le storie e le stelle. «Gli alunni stanno realizzando un recital a distanza spiega la dirigente scolastica - del quale hanno scritto il copione, ideato le coreografie e curato l'interpretazione».E chi invece si è già salutato, con tanto di lancio nell'aria degli zaini, sono i bambini della scuola primaria di Calimera Raffaele Spro, diretta da Piera Ligori. Si sono riuniti vicino alla loro scuola sotto tanto di striscione colorato. Per il resto tutti i festeggiamenti si terranno online, a partire dalle 15, dove i bambini oggi saluteranno le maestre e la dirigente scolastica in un abbraccio virtuale, leggendo lettere scritte in periodo di pandemia. E, poi - pare strano a dirsi - finalmente la meritata vacanza.(Hanno collaborato: Maria De Giovanni, Ilaria Marinaci e Andrea Tafuro)