L'odissea per un'ecodoppler: «Passi ogni mattina alle 8»

«Mi hanno detto di passare ogni mattina alle 8 dal Cup per vedere se c’è la possibilità di fare un ecodoppler». Ancora una volta una paziente oncologica si trova al centro di una “penitenza”. Due mesi fa è stata operata per un tumore al seno e l’altro ieri mattina si è sentita negare la possibilità di fissare l’appuntamento per sottoporsi a un ecodoppler, prescritto dal medico con codice di priorità B e quindi da eseguire entro dieci giorni. «Sono preoccupata – racconta la donna – perché il braccio si sta gonfiando e non so cosa potrebbe accadermi». Prima lo choc di una diagnosi non facile da accettare, poi la difficoltà di sottoporsi all’esame necessario a verificare lo stato di salute. Questa la premessa a un percorso di sofferenza e dolore iniziato ad aprile scorso quando la signora si è sottoposta a intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al seno, seguito da un secondo intervento (a pochi giorni di distanza dal primo) per lo svuotamento ascellare. Esperienza fortemente impattante, insomma, dal punto di vista psicologico e clinico.