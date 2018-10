L'incredibile caso di Matino: tre auto "impazzite" in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATINO - Non due ma addirittura tre auto, in tre distinti incidenti, letteralmente impazzite a Matino in sole 48 ore. Per il piccolo centro salentino è un piccolo record, che per fortuna fa sorridere visto che gli occupanti dei mezzi sono usciti illesi da tutti i bizzarri incidenti che li hanno visti coinvolti. Dopo il suv in equilibrio e quello andato a sbattere autonomamente contro un palo, l'ultimo incidente è quello di oggi pomeriggio, che ha visto protagonista una Fiat Punto, ribaltata all'incrocio e senza che in giro vi fossero altre vetture.