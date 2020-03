L'imprenditore vittima del raid e i contatti segreti con il clan

Il nome dell'imprenditore e il valore dell'auto di oltre 100mila euro non lasciarono passare inosservato l'attentato che si consumò in una serata di qualche mese fa nel centro della città. Peraltro trattandosi di un veicolo quasi nuovo di zecca e di una di quelle case automobilistiche che sull'affidabilità hanno costruito la loro fortuna, venne presa subito in considerazione l'ipotesi dell'attentato.

Quest'episodio è entrato ora nello stralcio dell'inchiesta Final Blow. Il clan di Cristian Pepe sarebbe entrato in contatto con quell'imprenditore per risalire all'autore dell'attentato incendiario. La vittima ci avrebbe messo del suo indicando la persona sospettata mentre non aveva fornito sospetti e indizi quando era stato sentito dai carabinieri.

Questa forma di intercessione per conto di un imprenditore leccese su altre realtà criminali è stata scoperta intercettando le telefonate di Cristian Pepe dal carcere di Augusta. Una vicenda a cui il boss della Scu leccese è sembrato tenere particolarmente a cuore. Interlocutore ancora una volta Vincenzo Stippelli: fu lui, dice nelle chiamate, ad avere parlato direttamente con l'imprenditore. Lo avrebbe dovuto fare l'emergente Marco Penza (chiamato Palestra per via della passione per il body building), ma in quei giorni era fuori Lecce. Era in vacanza alle Maldive, come mostrò pubblicando le foto sul suo profilo di Facebook.

Stippelli: «Adesso mi sono sentito con Palestra». Pepe: «Cosa dice? Io ancora, per questo c...di filo». Il filo sarebbe il caricatore del telefono con il sistema che lo rende immune da intercettazioni, l'Encrochat. Stippelli: «Prima mi ha mandato la foto». Pepe: «La foto di cosa?». Stippelli: «Va beh! Adesso sto andando là, adesso. Per la macchina, per il fatto della macchina là». Pepe: «Che macchina? Ah, adesso stai andando tu?». Stippelli: «Adesso sto andando io a parlare con lo scemo là». Pepe: «Ci sentiamo dopo, bello mio».

Questa telefonata risale al 21 ottobre dell'anno scorso, quattro giorni dopo Pepe e Stippelli tornarono sull'argomento. Pepe: «Per la macchina cosa hai fatto?». Stippelli: «No, non lo sto trovando. Ieri sono andato, l'altro giorno sono andato. Non c'era e siamo andati via. Ieri sono andato di nuovo e non c'era. La verità, quando sono andato era tutto spento. Lo devo trovare a sorpresa quello, non gli devo dire niente quando vado. Adesso a pomeriggio, verso le sei, vado». Pepe: «Che cosa». Stippelli: «Ma stiamo parlando della stessa persona, no?». Pepe: «Mandami un messaggio, scrivimelo nel messaggio». Infine Stippelli comunicò a Cristan Pepe di avere risolto il caso. Pepe: «A questo della macchina sei andato?». Stippelli: «Sì, sono andato, sono andato. C'era il padrone. Con il padrone proprio ho parlato». Pepe: «Me'?». Stippelli: «Mi ha detto che si era preso con uno...però questo qua non so di dove...però Palestra mi ha scritto che è dalle parti di occhialino. Più o meno, ha saputo. Poi gli ho detto che gli facciamo sapere».

Proseguendo quella conversazione, Stippelli riferì a Pepe che l'autore dell'attentato avrebbe la protezione di qualche esponente di spicco della criminalità: «Un fratello. Comunque ho sistemato tutto. Tutto posto».

E.M.

