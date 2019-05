L'ex assessore Bianco: «Viene voglia di mollare tutto proviamo ad andare avanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordigno fatto esplodere a due giorni dall'inaugurazione della stagione estiva di Lido Circeo di Torre Chianca. Una coincidenza che sta facendo prendere in esame anche la pista del tentativo di estorsione. Del racket. E comunque le indagini avviate sull'ordigno di basso potenziale fatto esplodere nella notte fra l'1 ed il 2 maggio davanti alla porta del bar dello stabilimento balneare, in via Eolo, non escludono al momento alcuna pista.Intanto ha riferito di non avere assolutamente alcuna idea né sospetti o timori il gestore del noto lido del litorale nord salentino. Cosimo Bianco, 41 anni, figlio dell'ex assessore comunale Salvatore con delega alle marine, è stato ascoltato dai carabinieri che sono intervenuti sul posto intorno all'una e trenta dell'altro ieri notte. Si è detto, in pratica, sorpreso.L'ordigno rudimentale e di basso potenziale era stato piazzato proprio davanti alla porta del bar che fa anche da ingresso al lido. I danni non sono stati apparentemente ingenti, tuttavia i lavori di ricostruzione si sono rivelati più complessi del previsto. Tanto da comportare il rinvio dell'inaugurazione della stagione estiva 2019, prevista per domani.A dare l'allarme sono state le guardie giurate del Consorzio di vigilanza di Surbo, al quale è collegato lo stabilimento. La pattuglia ha chiamato il 112 dei carabinieri dopo aver constatato l'esplosione e che ha lesionato la porta del bar: sebbene i danni siano stati di poco conto è stato evidente che si sia trattato di un attentato.Tanto da mettere in moto tutta la procedura degli accertamenti, con l'invio degli artificieri e degli esperti di rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce.Le indagini vogliono chiarire il motivo alla base della scelta di danneggiare proprio quello stabilimento balneare in pratica alla viglia dell'inaugurazione. Ovvero se l'esplosione dell'altra notte sia riconducibile ad una sorta di avvertimento o se sia da considerare una bravata, tenuto conto del basso potenziale della bomba e dei danni limitati rimediati dalla struttura.Saranno le indagini avviate dagli uomini dell'Arma a chiarirlo. Indagini che stabiliranno, dopo i necessari controlli e i risultati dei rilievi effettuati sul posto, la tipologia dell'ordigno, provando anche a chiarire la natura del gesto commesso da ignoti e il movente. Risposte che potrebbero arrivare nelle prossime ore dagli eventuali filmati acquisiti dalle telecamere da alcune attività e abitazioni presenti in zona, e adiacenti al lido.Testimoni? Nessuno. Se non quei residenti svegliati nel cuore della notte dall'esplosione dell'ordigno, in preda alla preoccupazione ed alla paura: potranno dare semmai indicazioni sull'orario dell'attentato. E null'altro.L'eco dell'attentato si è esteso tuttavia ben oltre i confini di Torre Chianca. Perché è arrivato ai balneari soprattutto ma anche ai gestori di altre attività imprenditoriali: fino a quando non sarà chiarito il movente, resterà il timore che ritorni, tanto sul litorale quanto in città, l'ombra del racket delle estorsioni proprio a ridosso dell'avvio della stagione estiva.