L'Atalanta domina il Lecce: a Bergamo finisce 3 a 1

L' Atalanta si conferma al terzo posto in classifica, mentre il Lecce arranca, sconfitto da un tre a uno dopo una prima mezz'ora di resistenza sul campo. Fabio Liverani ha scelto di dare fiducia a Rispoli rispetto a Meccariello e ha quindi lasciato in panchina Tachtsidis, con La Mantia, Mancosu e Falco a destra.Dopo un minuto e mezzo il Lecce rischia già di andare sotto, ma su cross di Gomez il comodo colpo di testa di Zapata è mirato male: il Lecce resiste e l'Atalanta non affina la strategia e la forza che, di lì a poco, hanno poi dominato il campo incontrastate. Pochi minuti, infatti, e nel primo tempo Zapata firma il primo gol e il secondo, in un gioco perfetto con Gosens, al 40' di gioco.Nella ripresa, l'Atalanta domina e chiude il Lecce all'angolo, senza lasciare scampo né spazio. L'assedio continua e dopo 11' Gosens, in condizioni fisiche strepitose, cerca e trova l'uno-due con Ilicic, andando a segnare il 3-0. Per una distrazione su calcio da fermo dell'Atalanta, consente a Lucioni su punizione di Falco di staccare di testa indisturbato e di segnare il 3-1.